Volle bak in de Snoeck; ‘het is eigenlijk de huiskamer van Lith’

Jeugd Muziek Dag: vier dikke duimen en een staande ovatie

16 februari LITH - “Je moest veel oefenen, maar het was heel gezellig”, vertelt Lisa (13) van WIK Geffen. Op de bugel maakte ze deel uit van het 70 muzikanten tellende orkest op de Jeugd Muziek Dag in Lith. Op zaterdag 16 februari was het afsluitende concert te beluisteren. Zeven jeugdorkesten uit de regio repeteerden een hele dag in MFA De Snoeck. Anja van Dinther en Carolina McCormack wisselden elkaar af op de bok. Met één gebaar kregen ze steeds de jonge groep op tijd stil en geconcentreerd. Lisa vond ‘Power tot he Music’ het mooiste stuk. “Leuk met zo veel mensen!”