Volle vrachtwagen potgrond in hennepflat Oss: ‘Jezus, komt dit allemaal uit dat kleine appartement?’

Maatregelen

BrabantWonen bevestigt dat de flat was onderverhuurd. De huur is per direct opgezegd en de betreffende huurder komt de komende drie jaar niet in aanmerking voor een woning. ,,Als mensen een vermoeden hebben van onderhuur of geen daadwerkelijke bewoning, kunnen ze dat aan ons melden en onderzoeken we het”, meldt een woordvoerster. De flatwoning waar anderhalve maand geleden brand uitbrak wordt na het leegruimen opgeknapt. De woning is op last van de burgemeester drie maanden gesloten.