Volop vacatures bij komst PLUS naar Vorstengrafdonk in Oss

Voornaamste reden is dat de beschikbare lap grond op Vorstengrafdonk erg lijkt op die in Tiel. Het perceel is negen hectare groot, de bebouwing beslaat zo'n 40.000 vierkante meter. Daarnaast ligt Oss op een centrale plek tussen de vier huidig dc's in. En zit je vanaf Vorstengrafdonk direct op de snelweg.



De gemeente Oss en PLUS zijn nog in onderhandeling. Over de inhoud van de gesprekken worden geen mededelingen gedaan. Volgens wethouder Frank den Brok ziet het er ‘heel positief’ uit. De bestuurder verwacht nog voor het eind van de lente duidelijkheid te hebben. Wanneer het dc er dan moet staan? Dat durven ze bij PLUS nog niet te zeggen.