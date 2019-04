Voor 2 miljoen euro aan MDMA gevonden in auto, man (56) uit Berghem aangehouden

Stille getuigen Middelbaar meisjeson­der­wijs ging in Oss maar traag van start

16 april OSS - Afgelopen week was er veel nieuws over iets nieuws: een nieuwe stadsdichter in Oss, een nieuwe keeperstrainer bij TOP, voor hockeyclub MHC een nieuwe voorzitter, op Vorstengrafdonk een nieuw bedrijf en nieuwe dorpscentra in Heesch en Schaijk. De Groene Engel krijgt een nieuwe directeur, maar dat is geen weelde. Al die vernieuwing is natuurlijk niks nieuws. Zo werd na de oorlog vrijwel alles nieuw, samengevat in de term wederopbouw.