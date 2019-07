Voor Amerikaanse droom van 9-jarige Lennon moet veel wijken

Sport in de regioGEFFEN - Hij behaalde de Nederlandse titel bij het 3X3 basketbal, waarbij twee teams van elk drie basketballers het met één basket tegen elkaar opnemen. De verhuizing naar Geffen moet de basketbalcarrière van de 9-jarige Lenon van Caam NU een extra zetje in de rug geven in zijn basketbalcarrière.

Lennon heeft een vast ritueel voordat hij gaat slapen. Waar zijn leeftijdsgenoten zich laten voorlezen door hun ouders, drukt de talentvolle basketballer uit Geffen zich vijftig keer op. Ook doet hij buikspieroefeningen en gebruikt halters van twee kilo om zijn armen te versterken.

Van Caam heeft namelijk een droom: ooit wil hij basketballen in de Amerikaanse NBA, de grootste basketbalcompetitie ter wereld. ,,Als ik die kans ooit krijg, zou ik geen moment twijfelen." Daarvoor moet veel - zo niet alles - wijken. Zijn ouders steunen hem bij het verwezenlijken van zijn droom. Sterker nog, de familie Van Caam verhuisde begin dit jaar van Halsteren (West-Brabant) naar Geffen. Een beetje voor het werk van vader Peter-Paul, maar toch vooral vanwege het basketbal van hun zoon. Met topclubs als New Heroes in Den Bosch en TBG Dragons in Nijmegen zijn de mogelijkheden voor een jonge basketballer om zich te ontwikkelen in deze regio groter dan in West-Brabant.

Hoger niveau

Hij meldde zich aan bij EBBC waar hij een half jaar training kreeg van New Heroes-coach Ralf Schilder. Bij de Bossche basketbalvereniging werd al snel duidelijk dat hij een hoger niveau aan kon, waarna hij de overstap maakte naar de Dragons. Vier keer per week brengt zijn vader hem naar Nijmegen.

Met de club veroverde hij in zijn leeftijdscategorie onlangs de Nederlandse titel bij 3x3 basketbal. Een variant op het reguliere basketbal, waarbij drie spelers van twee teams het tegen elkaar opnemen op één basket. De sport is door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) toegevoegd aan de Olympische Spelen van Tokio in 2020.

Van Caam was zeven jaar toen hij begon met basketbal. Na het behalen van zijn zwemdiploma's wilde hij een andere sport gaan doen. De liefde voor het basketbal kreeg hij mee van zijn vader, die vroeger zelf vaak op basketbalpleintjes te vinden was. ,,Als je zoon het dan ook leuk vindt, stimuleer je hem daarin", zegt hij.

Skills Academie

Van Caam gooide zijn eerste driepunters bij de Giants in Bergen op Zoom en vertrok daarna naar Blauw Wit in Roosendaal. Van mensen om hem heen hoorde zijn vader toen al met enige regelmaat dat zijn zoon bijzonder getalenteerd was. Op woensdag reed hij elke week van Bergen op Zoom naar Rosmalen waar Lennon deelnam aan de Skills Academie van New Heroes. Een academie voor talenten die extra wensen te trainen.

Zijn ouders willen hem de mogelijkheid bieden om te kijken hoe ver hij kan reiken. De verhuizing naar Geffen paste daar goed bij. Met het Rodenborch College in Rosmalen is er een zogenaamde LOOT-(Landelijke Organisatie Onderwijs Topsport)school om de hoek waar hij zijn sportbeoefening en middelbare school straks kan combineren. ,,Over dat soort dingen hebben we al nagedacht", zegt vader Peter-Paul.

Lay up

Het moet eraan bijdragen dat hun zoon zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Met zijn 1.40 meter is hij niet de grootste van het veld. Hij moet het hebben van zijn spelinzicht, de controle over de bal en zijn goede schot. Hij is een van de weinige speler op die leeftijd die een lay up (schot waarbij de bal via het bord in de basket wordt gegooid) met zowel links als rechts kan.