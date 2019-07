Voor Amerikaanse droom van 9-jarige Lennon uit Geffen moet veel wijken

Pastor Raaphorst brengt somber bericht tijdens hoogmis in Koolwijk

28 juli KOOLWIJK - Eens per jaar staat Koolwijk, nabij Herpen, te boek als pelgrimsoord. Vereerders van Moeder Anna komen op haar feestdag, 26 juli of de zondag daaropvolgend, naar de openluchtmis pal naast de St. Annakapel. St. Anna is niet alleen de patrones van vele beroepen, van mijnwerkers tot borduursters, maar ook voorspreekster van vrouwen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze zwanger raken. Zelf kreeg ze pas op hoge leeftijd haar dochter Maria, de moeder van Jezus Christus.