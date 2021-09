Voor de Dorpen gaat zes avonden de kroeg in

,,Omdat wij er voor álle dorpen willen zijn, komen we ook in Uden. Ik heb daar ook familie wonen en die gaan regelmatig ‘naar het dorp’ als ze naar het centrum gaan. Conclusie: Uden is ook een dorp", lacht Van den Broek. De toekomstige partij wil op deze onorthodoxe manier de identiteit van ieder dorp duidelijk op het netvlies krijgen. Er worden tijdens de cafébezoeken geen lezingen of voordrachten gehouden. ,,We willen gewoon in gesprek gaan met de mensen", zegt Van den Broek ,,om te horen wat er leeft.”

Zes kroegen

De serie kroeggesprekken begint op maandag 6 september in De Beukenhof in Odiliapeel. Dinsdag 7 september in D'n Tap in Volkel, woensdag 8 september zijn de mensen van Voor de Dorpen in D'n Brouwer in Zeeland, op maandag 13 september in Nieuw Schaijk, op14 september in Onder Ons in Reek en de serie kroegbezoeken eindigt op woensdag 15 september in De Pul in Uden. De Voor-de-Dorpers zijn steeds van 19.30 tot 21 uur aanwezig.