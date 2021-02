Voor de tweede keer in korte tijd brand bij Van Tuyl Metaalrecycling Oss

Giganti­sche nieuwe wijk Oss-West komt in drie blokken, misschien wel met eigen station

6:06 OSS - De enorme nieuwe wijk in Oss-West moet in drie grote blokken naast de stad verrijzen. Te beginnen in het noorden, waar de gemeente de meeste gronden al in handen heeft. Uiteindelijk moet ook station Oss-West verplaatst worden.