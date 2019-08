Voor goed burgerplan trekt Bernheze snel de knip

Dan gooit de wethouder toch een eigen proefballonnetje op tafel. Hij kreeg het bij de bridgeclub in Heesch bij welke hij sinds een aantal maanden aanschuift: ,,Ik zie daar veel ouderen. Die zeggen dan dat het zo fijn is, óók vanwege het tijdverdrijf of omdat ze er nieuwe maatjes hebben leren kennen. Bridgen is dus ook een manier om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Nou, in Nistelrode is nog geen bridgeclub dus wellicht kan er een initiatief in die richting komen.’’

De regeling heet ‘Trigger Money’, een Engelse term die zoveel wil zeggen als geld om iets in gang te zetten. Op zichzelf is dat geen nieuw fenomeen, net als andere gemeenten schuift ook Bernheze al wel geld toe naar initiatieven ten gunste van de leefbaarheid. Zo gingen er onlangs nog bedragen naar de Hop-On Hop-Off Bus die door Heesch rijdt, en de activiteiten van Samen Sterk Heeswijk-Dinther.