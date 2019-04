Voor kinderporno veroordeelde man gepakt in Oss

Olie vliegt in het rond in Oss: motor opgeblazen bij benzine­pomp

6 april OSS - Bij het Shell-benzinestation aan de Hertogensingel in Oss is hoogstwaarschijnlijk de motor van een auto opgeblazen. De olie vloog daarbij in het rond. Het ging fout toen de bestuurder zijn auto wilde starten. Er kwam ook een hoeveelheid rook vrij.