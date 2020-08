Voor Lithse molen is de opvolging wél geregeld: ‘Jonge aanwas in regio is nodig’

Uw mening gevraagd: wat vond u van aparte ‘kinderker­mis’ in Jan Cunenpark?

19 augustus OSS - Oss pakte ondanks het coronavirus flink uit met de aangepaste kermis. Vandaag is alweer de laatste dag. Op de Rusheuvel staan bijna vijftig attracties en kraampjes, in het Jan Cunenpark nog eens zeventien. Dat is samen zelfs meer dan er eerder deze maand in Tilburg stonden.