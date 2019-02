Voor Nederlands-Indië wilde Oss wel in de buidel tasten

Honderd jaar geleden werd er in Oss een Kloet-commissie opgericht en negentig jaar geleden een Minahassa-comité. Het zijn geen initiatieven die in ons historische geheugen zijn blijven hangen. Ze behoren tot de vergeten Osse wederwaardigheden. Een beetje ten onrechte, want ze illustreren op positieve wijze de band van Oss met het toenmalig Nederlands-Indië en laten ook zien dat de Ossenaren daarvoor zelfs in de buidel wilden tasten.



De Kloet-commissie van weleer doet denken aan de grote inzamelingsactie voor de slachtoffers op het Indonesische eiland Sulawesi dat vorig jaar na een vulkaanuitbarsting getroffen werd door aardbevingen en een verwoestende tsunami. Iets vergelijkbaars voltrok zich in 1919 op Oost-Java. Daar bevond zich de beruchte vulkaan de Keloet (Kelud), of zoals de Nederlanders zeiden: 'de Kloet'. In de nacht van 19 op 20 mei vond een uitbarsting plaats waarbij het kratermeer openscheurde en een verwoestende water- en modderstroom 104 dorpen verwoestte en 5.000 slachtoffers maakte. 16.000 mensen werden dakloos.