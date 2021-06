Voor turborotonde Heesch begint nu de finale

Vijftien bouwkavels in Vinkelse Slagen in de verkoop

5 juni VINKEL - De gemeente Den Bosch gaat 15 bouwkavels in de Vinkelse Slagen in Vinkel in de verkoop doen voor particulieren. Op zeven kavels kunnen vrijstaande woningen worden gebouwd. Op de andere bouwplekken moeten twee-onder-een-kapwoningen komen.