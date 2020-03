Voor vierde keer in jaar tijd autobrand op zelfde parkeerplaats in Berghem

Vijftig jaar kinderboer­de­rij Oss: ‘Onze ouders zouden zo trots zijn geweest’

1 maart OSS - ,,Hier ergens ben ik geboren.” Gerrit van der Linden (75) wijst naar een plek aan de rand van de geitenweide van kinderboerderij Elzenhoek in Oss. ,,Hier hadden we aan het eind van de oorlog een schuilkelder.” Broer Cor schampert: ,,Schuilkelder? Het was niet meer dan een gat in de grond.”