Voor weinig geld naar De Lievekamp: ‘Ook mensen naar theater trekken die er normaal niet komen’

Parochie wil best met Oss praten over pastorie Ravenstein die ineens te koop stond

9:30 RAVENSTEIN/OSS - Het bestuur van de parochie Heilige Johannes de Doper wil graag aan tafel met de gemeente Oss over de toekomst van de pastorie en kerk in Ravenstein. Dat meldt bestuurder Harry Boot na de consternatie die is ontstaan over de voorgenomen verkoop van de pastorie.