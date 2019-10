Vooral geven, dat is het geheim van Willie en Cisca

Tientallen jaren geleden lopen Willie en Cisca elkaar voor het eerst tegen het lijf. In hun vroege jeugd maken ze bij een kampvuur van de scouting kennis met elkaar. Het klikt overduidelijk, want op 29 september 1959 wordt het jawoord gegeven voor de wet. Op 14 november 1959 gebeurt dat voor de kerk.

Succesformule

Als het echtpaar gevraagd wordt wat hun succesformule van een goed huwelijk is, geven ze als antwoord: ,,Geven en nemen. Vooral geven.” Maar wat volgens het koppel ook erg belangrijk is, is dat je geduldig moet zijn met elkaar.

Willie (87) heeft in zijn jongere jaren bij Philips gewerkt. Hij was timmerman en is later ook nog aan de slag gegaan als medicijnbezorger van een apotheek. Cisca (84) was voor het trouwen werkzaam bij een zeemleerfabriek in Heesch, daarna werd ze huisvrouw. Ze kreeg samen met Willie twee kinderen. Ook heeft het echtpaar vijf kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

Drenthe en de Veluwe