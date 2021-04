Vooral in de dorpen van Oss regent het lintjes: tien leden en drie ridders

De eerste kersverse Ridder in de Orde van Oranje Nassau is Ossenaar Harry Faassen (69). Hij heeft de onderscheiding te danken aan een enorme lijst met verdiensten. Zo maakte hij zich nuttig als voorzitter van de medezeggenschapsraad op basisschool De Korenaer, bestuurslid bij Pensioenfonds Mars Nederland en lid van de Rotary in Oss. Daarnaast doet en deed hij vrijwilligerswerk bij de Titus Brandsma Parochie, Vluchtelingenwerk, het Repair Café, duurzaamheidsplein en muziekvereniging Hartog. En dan is hij ook nog eens voorzitter van de Titus Brandsma Memorial.

Ook Robert van Beers (74) uit Oijen mag zich Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen. Hij is al 45 jaar lid van zwem- en waterpolovereniging AquAmigos in Heusden, waar hij trainer, coach en begeleider van jonge scheidsrechters is. Ook verzorgde hij er geregeld de catering. Van Beers is zelf ook scheidsrechter, al 40 jaar lang bij zwembond KNZB. Bovendien doet hij al 20 jaar vrijwilligerswerk bij de Evangelische gemeente Crosspoint in Oss.

Volledig scherm © Jeroen de Jong / Beeld Werkt

Extra bijzonder is de onderscheiding van de Geffense Beatrice van der Heijden (53). Zij mag zich vanaf nu zelfs Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw noemen. Dat is nog een stapje hoger dan Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van der Heijden is hoogleraar bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar expertisegebieden zijn loopbaanontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, leeftijdsstereotypering en ouder worden in het werk. De decorandus wordt gewaardeerd vanwege haar uitzonderlijk grote wetenschappelijke verdiensten en de enorme actieve bijdragen aan de maatschappelijke invloed daarvan. De Geffense moet echter nog eventjes geduld hebben tot het officiële moment. Haar onderscheiding wordt namelijk woensdag pas uitgereikt op de universiteit.

Joke Reijs-Jansen (67) uit Overlangel mag zich vanaf nu Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Zij is bestuurslid bij de Stichting Jeugdbelangen Overlangel, Neerloon en Keent. Ook doet ze vrijwilligerswerk bij de St. Johannes den Doper parochie, is de voorzitter van de KBO en zette ze zich voorheen in voor de basisschool St. Antonius Abt.

Oijenaar Toon van der Heijden (67) krijgt een lintje voor zijn ondersteuning aan agrariërs in de regio, die hij zowel zakelijk als privé bijstaat. Ook is hij bestuurslid bij de ZLTO en medeoprichter en bestuurslid bij de Stichting gemeenschapshuis Oijen. Eerder was hij bestuurslid en vrijwilliger bij basketbalvereniging BC Tenderfeet in Heeswijk-Dinther.

Volledig scherm © lintjes man vrouw

Dubbel feest aan de Wanmolen in Berghem. Daar zijn zowel Henk (69) als Hennie Boeijen (66) onderscheiden. Samen verrichten ze mantelzorg voor hun beide zoons, zetten ze zich in voor de kindervakantieweek en carnavalsvereniging De Bietenbouwers. Hij doet daarnaast vrijwilligerswerk bij Berghem Sport en is voorzitter en secretaris bij tuinvereniging Hoessenhof.

De Berghemse Marieke Spanjers-Spanjaard (66) mag zich eveneens Lid noemen in de Orde van Oranje Nassau. Zij is vrijwilliger bij Heemkundekring Berchs-Heem, bestuurslid bij de plaatselijke afdeling van de Zonnebloem en zet zich in voor de Wilbertshof in Berghem.

Piet van den Elsen (90) uit Oss wordt onderscheiden omdat hij vrijwilligerswerk verricht bij de voormalige Heilig Hartparochie, thans Heilige Benedictusparochie. Ook is of was hij mantelzorger, lid van de oudercommissie op basisschool John F. Kennedy, hopman bij de verkenners van scouting Titus Brandsma en vrijwilliger bij het Contact oud- en actief dienende Mariniers.

Ossenaar Peter Krop (71) mag zich Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen vanwege zijn werk voor Proeftuin Ruwaard, wijkblad De Rucreant en buurtvereniging Van Lennephof. Ook is hij voorzitter van wijkstichting Rucrea en voormalig bestuurslid van basisschool Hertogin Johanna en richtte hij de wandelclub Oss op.

Jan-Hein Stadhouders (62) uit Geffen wordt onderscheiden voor zijn verdiensten als bestuurslid van fokvereniging ‘Het Friese Paard', afdeling Zuid-Nederland. Ook is hij oprichter van en vrijwilliger bij het Arboretum in zijn woonplaats.

Ossenaar Rinus de Jong (75) krijgt een lintje voor zijn werkzaamheden als voorzitter van de patiëntenraden van huisartsenpraktijk d'n Iemhof. Ook is hij voormalig voorzitter van het wijk- en dorpsradenoverleg in Oss, oud-voorzitter en vrijwilliger van wijkstichting Rucrea en secretaris bij de Stichting wijkcentrum Ruwaard. De Jong is daarnaast vertrouwenspersoon bij het Osse kringloopbedrijf en ouderenadviseur bij Ons Welzijn. Ook is hij nog coördinator bij het buurtpreventieproject De Ruwaard.

Tot slot wordt de Lithse Jeanne Eikelenboom-Van Amstel (73) onderscheiden voor haar vrijwilligerswerk bij Heemkundekring Maasdorpen en de avondwakegroep. Ze is medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Wandelpaden Lith, en voormalig lid van kern- en dorpsraad. Daarnaast zit ze in het bestuur van CNV onderwijsbond en de Zonnebloem afdeling Maasdorpen.