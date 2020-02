Vooral omgewaaide bomen en afgewaaide dakpannen

Eerherstel voor in 1942 gesneuvel­de ambtenaar Smits

12:06 OSS - Berend Jan Smits sneuvelde in 1942 kansloos als soldaat in Nederlands-Indië, waar hij als jonge opbouwambtenaar naartoe was gegaan. Ruim 75 jaar later is er nu een herdenkingskruis. ,,Een erkenning’’, vindt zoon Hans Smits.