Ontsnapte gevangene uit PI Vught aangehou­den in Oss

10 maart VUGHT - De gevangene die donderdag was ontsnapt uit het Huis van Bewaring van de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught is zondag weer aangehouden in Oss. Hij zat in een brandgang achter een woning, meldt het Landelijk Parket.