Voorarrest vier kopstukken Operatie Alfa met 90 dagen verlengd

Koolwijk, Schaijk en Reek bereiden 3FM-dj's een warme ontvangst

12:22 SCHAIJK - Ook Schaijk en Reek laten de lopers van Serious Request: The Lifeline op 20 december niet stilletjes passeren. Fanfare Concordia haalt ze in bij de gemeentewerf aan de Runstraat en begeleidt ze naar het centrum.