Voorbereidingen ombouw Raadhuislaan in volle gang; berucht kruispunt gaat terug naar oude situatie

Burgers gespaard doordat sabotage in Oss mislukte tijdens oorlogsja­ren

18 februari OSS - Of het echte verzetsdaden waren is niet duidelijk, maar zesenzeventig jaar geleden werden in Oss ten minste twee ernstige sabotagepogingen ondernomen tegen de Duitse bezetter. In beide gevallen werden ze verijdeld: een door directeur dr. Siegfried Zastrow van Organon en een door spoorwegarbeider Nicolaas van Thiel uit Berghem. Eigenlijk maar goed ook, want er zouden waarschijnlijk veel burgerslachtoffers zijn gevallen als de aanslagen toch hadden plaatsgevonden.