Voorbijganger redt scooterrijder uit de sloot in Haren, lag buiten kennis in het water

Terugkeer naar DOT maakt cirkel rond voor Joan Vos: ‘Het doet mij meer dan ik had verwacht’

20:03 OSS - Ze doorliep de Nederlandse jeugdselecties, was jarenlang actief op het hoogste korfbalniveau van Nederland en speelde voor meer dan tienduizend uitzinnige fans in een bomvol Ahoy in Rotterdam. Komende zomer keert Joan Vos terug bij DOT in Oss, de club waar het voor haar allemaal begon. ,,Ik hoop hier mijn carrière op een mooie manier af te sluiten.”