Voorleeshalfuurtje voor volwassenen in strijd tegen eenzaamheid Oss

Volgende week donderdagochtend gaat het digitale voorleesproject van start. Op de tweede etage van de Osse bibliotheek neemt de voorlezer plaats in een soort van filmset, vertelt Annemarie Baaijens, een van de organisatoren. ,,Wie de eerste voorlezer is, kan ik nou nog niet met zekerheid zeggen. We vragen bekende Ossenaren om voor te lezen, maar ook niet-bekende mensen mogen zich aanmelden. Graag zelfs.”

Iedereen kan de wekelijkse bijeenkomst bijwonen via zoom. De link naar deze wekelijkse bijeenkomst is te vinden op de website datisoss.nl. Behalve de voorlezer komen daarmee ook de andere toehoorders in beeld. Na afloop van het verhaal, kunnen vragen worden gesteld. ,,Het voorleeshalfuurtje moet een klein lichtpuntje worden voor mensen die zich in deze coronatijd eenzaam voelen of die het gewoon prettig vinden om te luisteren.” Oss leest voor Oss is een initiatief van de openbare bibliotheek en boekhandel Derijks.