Voorlopig geen fietsverbod voor centrum Oss

Van Orsouw toont zich met het uitstel gevoelig voor reacties van het Centrummanagement Oss (CMO) en van mensen met een beperking. ,,Zij vragen zich af hoe zij het centrum straks nog kunnen bezoeken. Daar moeten we iets voor regelen en dat kost tijd.”

Ook vanuit de horeca ontving de wethouder vragen. ,,Een fietsverbod geldt in principe tijdens winkeltijden. De piek aan bezoek bij horecazaken ligt juist in de avond. Zij vragen zich af hoe het straks gaat als de terrassen vol zitten en er passeren fietsers. Daar moeten we nog eens goed naar kijken.”