Voorlopig nog geen besluit over windmolens Bernheze

De extra commissievergadering donderdagavond had de titel: werkbijeenkomst, en dat is precies wat er gebeurde. Het college had eerder voorgesteld om De Bleeken aan te wijzen als enige zoekgebied voor het opwekken van windenergie, of met andere woorden, het plaatsen van minimaal drie windturbines. Daar kwam de commissie vorige week niet uit, en dus werd er donderdagavond verder gepraat. De SP had een amendement voorgekookt, waar verschillende partijen aan mee hadden gewerkt. En dus was er tamelijk snel overeenstemming bereikt.

Alternatieven

,,Linksom of rechtsom moet er 0,02 terrawatt aan energie opgewekt worden” hield wethouder Rien Wijdeven de spartelende commissie- en burgerleden voor. ,,We willen alternatieven onderzoeken”, had Cor van Erp namelijk vlak daarvoor gezegd, waarop er een hoopvolle golf van ideeën opwelde in de raadszaal. Variërend van een klimaatneutreaal bos, tot het plaatsen van zonnepanelen langs de rijksweg en op daken van tuinders. ,,We moeten ook gewoon kijken waar we het snelste de handen voor op elkaar krijgen”, had Alexander Bongers namens de VVD net benadrukt.

Volledig scherm In het lichtblauw de enige twee zoekgebieden die overblijven binnen de gemeente Bernheze: beiden in De Bleeken. © BD Want zonnepanelen doen dat duidelijk niet; handen op elkaar krijgen. Maar het lijkt een onontkoombaar lot, legde ook duurzaamheidsambtenaar Freek Reffeltrath de commissieleden uit. ,,Op dit moment kan de provincie niet zomaar iets doen. De landelijke afstandsregels moeten nog bepaald worden, en zijn dan pas medio 2024 geldig. De provincie gaat ook niet zelf beleid maken. Maar als die regels er wél zijn, en er komt iemand met een plan, dat past in het zoekgebied, dan kan de provincie wél iets doen.”

De provincie

En dat is de nachtmerrie van ieder commissie- en raadslid, dat een commerciële partij Bernheze de wind uit de vleugels neemt. Dat is volgens Reffeltrath het beste te voorkomen door het besluit over het vaststellen van een zoekgebied uit te stellen. Want tussen het vaststellen van een zoekgebied, bijvoorbeeld De Bleeken, of de hele gemeente, of juist bepalen dat er géén zoekgebied wordt vastgesteld, zit niet zoveel verschil. Want in beide gevallen kan de provincie, eventueel, ingrijpen en op eigen initiatief, of dat van een commerciële partij, windmolens plaatsen. En dan staat de gemeente buiten spel. ,,Waar uw raad denk ik naar op zoek is, is naar het uitstellen van een besluit. Als u het besluit neem om het nieuwe besluit over windmolens van de overheid af te wachten, dan kunnen er tot die tijd wel plannen ingediend worden, maar moeten er gewacht worden tot de gemeenteraad een besluit genomen heeft.”

De SP beloofde het amendement aan te passen, en hoewel de meeste commissieleden nog ruggespraak wilden houden met hun fracties, lieten ze doorschemeren volgende week in de raadsvergadering in te stemmen.