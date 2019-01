Voormalig eigenaar Maaskant Reizen ziet bedrijfspand afbranden: ‘Wat een ramp’

LITH - In het pand van Maaskant Reizen brak dinsdagochtend een zeer grote brand uit. Jan Smits was tot het jaar 2000 eigenaar van het bedrijf en ziet dat in lichterlaaie staan. ,,Ik zag de rook en dacht direct: dat moet bij ons zijn.”

Smits loopt wat verloren rond tussen de toegestroomde dorpsbewoners die naar de vlammen staan te kijken. “Ik denk dat de klap later pas komt. Daar ben ik bang voor. Nu heb ik alles nog in de hand. Wat een ramp is dit. Verschrikkelijk", vertelt de oud-eigenaar op straat. In 2000 droeg hij het bedrijf over aan zijn zoons.

Enorme rookwolken

Smits woont op een steenworp afstand van het bedrijfspand. ,,Ik keek toevallig naar buiten en zag enorme rookwolken. Toen dacht ik meteen: dat moet bij ons zijn. Dan kon haast niet anders. Ik heb gauw wat kleren aangetrokken. Toen ben ik zo snel mogelijk gaan kijken.”

,,Verder is het een kwestie van afwachten. Als het uitgebrand is, zien we hoe groot de chaos blijft te zijn‘’, klinkt het redelijk nuchter uit de mond van Smits.

De schade is enorm. Brandweer is met groot materieel uitgerukt om de brand te blussen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk.

