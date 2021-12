Voormalig ‘mister Groene Engel’ Oscar Jansen opvallende naam op kandidatenlijst GroenLinks Oss

OSS - GroenLinks gaat in Oss de verkiezingen in met een aantal opvallende namen op de lijst van kandidaten. De bekendste is allicht die van Oscar Jansen, jarenlang hoofd en gezicht van de Groene Engel.

Jansen zag zich twee jaar geleden gedwongen om af te treden na een kritisch rapport over het Osse cultuurpodium. Hij staat overigens op plek 12 van de lijst. GroenLinks heeft nu twee zetels. ,,Ik ben de komende jaren heel druk met mijn werk voor het Design Museum in Den Bosch. Daar werken we naar nieuwbouw toe en dat vergt zoveel van mijn tijd en energie dat ik er nu geen raadslidmaatschap bij kan hebben. Wie weet is dat over vier jaar anders.”

Wat verder opvalt is het terugtreden van Ester Faassen. Zij kwam in 2018 met ruim zeshonderd voorkeurstemmen in de Osse raad, maar heeft nu aangegeven geen tweede termijn te ambiëren. De Ravensteinse Heidi Poessé staat nu op de tweede plek. Eerder was al bekendgemaakt dat Dolf Warris opnieuw de lijsttrekker is.

Op de lijst valt verder de kandidatuur van Eric Witte op. Hij is voorlichter van de MS-vereniging Nederland en als rolstoelgebruiker ervaringsdeskundige in de wereld van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hij staat op de vierde plek van de GroenLinks-lijst. Marcel Kranendonk, die nu al als burgerlid actief is voor de partij, staat op plek drie. Statenlid Jade van der Linden is lijstduwer.