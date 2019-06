Voorschotje op Samenloop voor Hoop Oss: ‘Elk beetje helpt’

Rond half 11 werd de markt geopend door Daimon van der Heijden, een van de vier kinderambassadeurs van Samenloop voor Hoop. In zijn korte toespraak vertelde hij over zijn leukemie, waar hij al op tweejarige leeftijd mee werd geconfronteerd: ,,Na de eerste chemo was ik een jaartje schoon, maar kwam de ziekte weer terug op mijn vierde en achtste. Op dit moment heb ik elke week chemo, maar gaat het goed met me. Ik kan alles doen, niet sporten want ik ben snel buiten adem. Toch ga ik het openings- en sluitrondje van de Kinderloop zondagochtend meewandelen".

Petra Vreenegoor en Rianne Flinterman, leerkrachten van groep 8, zijn al jaren de drijvende krachten achter de markt. ,,Het is geweldig hoe de kinderen naar dit moment toewerken. De organisatie kost een hoop werk maar met dit resultaat ben je dat snel vergeten". Elk jaar kiezen de kinderen zelf een goed doel. ,,We laten het de leerlingen bepalen en die moeten elkaar met presentaties proberen te overtuigen. Dit jaar was de keus snel gemaakt". Toon Kemkens is een van de kinderen die zich vol op de voorbereidingen heeft gestort. ,,Ik keek er echt naar uit, ook omdat Daimon een van mijn beste vrienden is. Hij heeft al veel meegemaakt en het is mooi om dit voor hem en voor alle andere mensen met kanker te kunnen doen. Hopelijk komt er veel geld binnen".