Voorstel voor verkorte procedure bouwplannen in Heesch

Blok met 14 rijtjeshui­zen vervangt omstreden appartemen­ten­plan Heesch

3 december HEESCH - Flip en Brenda kunnen wat rustiger gaan slapen. Naast hun nog te bouwen droomhuis in Heesch komen 14 rijtjeswoningen in plaats van 24 appartementen. Dit meldt wethouder Peter van Boekel in een brief aan (toekomstige) omwonenden.