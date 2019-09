Voorwaardelijke celstraf voor verwarde Ossenaar die winkelmedewerkster met kettingslot op rug sloeg

video Muzikant sluit herdenking spoordrama Oss af met lied vol verdriet: ‘Voor sommige wonden is één leven te kort’

20 september OSS - Of hij het lied wilde schrijven voor de onthulling van herinneringsmonument Vlinderboek in Oss? Nou, daar moest de Megense muzikant Paul Verschuur toch even goed over nadenken. ,,Ik doe het niet, dacht ik eerst. Het verdriet is zo groot. Zo heftig. Wie ben ik om daar iets over te zeggen?”