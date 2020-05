Voorzitter Groene Engel gaat nu zelf aan de slag als kwartiermaker bij cultuurpodium

Berghemse bingo met muziekvi­deo's van deelnemers in plaats van ‘saaie’ cijfers

12:45 BERGHEM - Een bingo, maar dan anders. Net zoveel lol bij de voorbereiding als met de bingo zelf. Dat is wat ze in Berghem willen met de Bergse Ameezing Muziekbingo die op vrijdag 22 mei voor de eerste keer plaatsvindt. Want een bingo met alleen cijfers is saai.