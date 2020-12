Voorzitter Volksuniversiteit Oss pookt vuurtje Warenhuis verder op met gepeperde uitspraken

Politiek Oss schiet flinke gaten in plan cultuur­hart: ‘Wie gaat er in vredesnaam naar het Warenhuis?’

10 december OSS - De naam is oubollig, de organisatievorm deugt niet en het plan is veel te duur. De Osse politiek liet donderdagavond weinig heel van het businessplan voor het Warenhuis, dat over een paar jaar de nieuwe huiskamer van de binnenstad moet zijn.