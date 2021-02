Vorige week nog óp het ijs en nu likkend áán ijs

Net terug van de hockeytraining en nog gekleed in het tenue van MHC Oss likken ze aan hun eerste ijsje van het jaar. De speelsters van Meiden C2 - Pien speelt in de achterhoede en Vera is keeper - stonden vorige week nog dik ingepakt op het gladde ijs. Veel groter kan het contrast in het weer bijna niet zijn. Nu likken ze met blote benen hun ijsjes weg.

Pien bond de schaatsen onder op de uiterwaarden bij Oijen en op een vijver bij een vriendinnetje. ,,Hadden we ook nog een standje met soep, chocomel en Glühwein. Hebben we nog wat aan verdiend ook.” Vera schaatste op haar noren bij het Bomenpark in Heesch. Vera: ,,Ja, dat is wel raar. Toen was het nog heel koud en nu zitten we lekker buiten in de zon.” Pien: ,,Vond de sneeuw en het ijs wel heel leuk, maar dit is toch ook wel heel lekker.” Om daarna nog een flinke hap in het romige ijs te nemen. ,,Jammer, dat we maandag weer naar school moeten.”