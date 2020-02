Vorstenbosch trots op gevarieerde pronkzitting

De vier pronkzittingen in de Stuik zijn uitverkocht, ook afgelopen vrijdag. Al veertig jaar met ondersteuning van blaaskapel De Pierebloazers. Op het podium mensen met een schat aan ervaring als Jong Nederland. Zij zijn bouwvakkers, want prins Teun (Geenen) d’n Urste is zzp’er in de bouw.

Als de prins meeswingt met de jonge Huppelpierkes raakt publiek flink enthousiast. De prins vertelt na het optreden van zijn vriendengroep dat-ie trots is een kameraad van hen te zijn.

Nicht

Freddy van den Elzen is als Fred in’t Leer van de modepolitie een skôn typetje. Zijn opkomst vindt de tonproater magertjes en bij de herkansing zet de blaaskapel een vlottere deun in. ,,Zal ik over m’n vriend Dolf vertellen?”, vraagt hij. ,,Hij is zó’n enorme nicht. Hij maakt de mode, ik heb de broek aan.” Hein Geenen van de cv: ,,Deze act is nieuw, want iedereen in Vorstenbosch kent zijn buuts al. Superspannend, want eigen publiek vindt hij het moeilijkst. Maar we zijn ook echt trots op de rest die supermooie stukken neerzet. Van jong tot oud.”

Stikstof

Ronnie de broer van de tonproater blijkt ook een podiumdier. In ‘Bijéén’, een muzikale vriendengroep, speelt hij sopraansax. Naast humorvolle praat over het mooie én bijzondere Vorstenbosch, denken ze na over stikstof. Ze vinden alpaca’s in het dorp ‘n uitkomst. ,,Alle stikstof blijft in die ‘krullekes’ hangen”. En het lied over die beesten valt in de smaak.

De Oud-prinsen kijken in de toekomst. Ze verwachten tot 2069 een transgender, boer, allochtoon en vrouw als prins. Bij het uitbeelden daarvan is veel aandacht voor detail en ze leven zich uit met kostuums en pruiken.