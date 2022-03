Vorstengrafdonk mikt op nieuwe buslijn en fiets om grootste drukte tegen te gaan

Een aantal werkgevers heeft zelf bij de gemeente aan de bel getrokken over de groeiende drukte en de onbereikbaarheid van het terrein met het openbaar vervoer. ,,Je ziet het nu al bij stagiaires zonder rijbewijs’’, zegt parkmanager Marinus van Dorst. ,,Die hebben de grootste moeite om er te komen. Die moeten iedere dag met iemand meerijden. Of ze stappen in Heesch uit de bus, aan de andere kant van de snelweg. Dat is niet handig.”

Van Dorst denkt dat de behoefte alleen nog maar groter wordt wanneer het enorme distributiecentrum van Plus straks in bedrijf is. Dat betekent een toevoeging van honderden extra medewerkers en vrachtwagens op het terrein. Samen met de provincie en het Brabants Mobiliteitsnetwerk is daarom een inventarisatie naar de wensen van de bedrijven gestart. Volgende maand vertelt Oss wat daar uit is gekomen. Op Vorstengrafdonk hopen ze alvast dat het genoeg is om een nieuwe buslijn te introduceren. Liefst eentje die direct verbonden is met het Osse treinstation.

Minder drukte, beter milieu

Voor de gemeente is de inventarisatie op Vorstengrafdonk de eerste stap in de zogeheten ‘Werkgeversaanpak'. Dat is een plan om via het bedrijfsleven mensen te stimuleren vaker de fiets of het ov te pakken. Dat moet leiden tot minder autokilometers en parkeerproblemen. En juist tot een beter milieu en betere gezondheid.

Vorstengrafdonk is het startpunt omdat daar concrete interesse is vanuit het bedrijfsleven en omdat de bedrijven er goed verenigd zijn. Voor de inzet van het Brabants Mobiliteitsnetwerk bij het plan wordt 40.000 euro uitgetrokken. Oss betaalt de ene helft, de provincie de andere.

Vorstengrafdonk ligt in de oksel van de snelwegen A50 en A59. Ver weg van goede trein-, bus- of fietsverbindingen, maar goed bereikbaar met de auto. Dat is althans de bedoeling. In de praktijk ziet Van Dorst dat knooppunt Paalgraven en ook het bedrijventerrein zelf langzaam dichtslibben. Daarom worden de verkeersbewegingen rondom het terrein nu in kaart gebracht. Met die informatie op zak hoopt Van Dorst overheden te overtuigen de infrastructuur rondom Vorstengrafdonk te verbeteren.