Vorstengrafzwaard paar weekjes naar ‘huis’ in Oss

Stadsarchivaris Jan Cunen droeg de urn na de vondst in 1933 voor onderzoek over aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Daar bleek dat er een met goud ingelegd gebogen zwaard in zat, botresten van een gecremeerd persoon, hout, kleding, metalen ringen, messen, paardenbitten en een slijpsteen. Vondsten die wijzen op een hoge positie van de dode, zeer waarschijnlijk een vorst. Zwaard, urn en een aantal andere objecten worden nu voor korte tijd getoond in Museum Jan Cunen.



De presentatie van de vondsten uit het Osse Vorstengraf sluit in het museum aan bij de tentoonstelling ‘Bagger - Het begin van de Nederlandse geschiedenis’, over de archeologische vindplaats bij Kessel.