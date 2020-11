Vos Logistics breidt flink uit in Oss

OSS - De logistieke dienstverlener Vos Logistics in Oss breidt flink uit op bedrijventerrein De Geer in Oss. Vlak naast de locatie waar het bedrijf al een vestiging heeft, wordt aan het Vollenhovenmeer nog een groot distributiecentrum gebouwd. Daarmee verdubbelt de logistieke dienstverlener zijn aanwezigheid op De Geer. Vos Logistics is ook gevestigd op Vorstengrafdonk.

Het distributiecentrum wordt gebouwd door het wereldwijd opererende GLP, investeerder en ontwikkelaar van logistiek vastgoed en distributieparken. GLP heeft de grond aangekocht en heeft opdracht gegeven tot de bouw van het distributiecentrum van 26.000 vierkante meter. Het pand, dat duurzaam wordt gebouwd, moet in het derde kwartaal van 2021 in gebruik genomen worden door Vos Logistics. Dat huurt het pand van GLP, dat elders in Nederland op veertien locaties actief is met logistiek vastgoed.

Bijna verdubbeling voor Vos Logistics

Vos Logistics verdubbelt met het pand bijna de omvang op De Geer. Daar is het bedrijf al tientallen jaren gevestigd, onder andere ook met het oude hoofdkantoor. In het nieuwe distributiecentrum gaat Vos Logistics de logistiek uitvoeren voor verschillende klanten. Bij Vos Logistics, een van de grootste logistiek bedrijven van Europa, was vrijdag geen toelichting te verkrijgen om welke klanten of diensten het gaat.

Volgens Philippe Hendriks van GLP Nederland is de realisatie van het distributiecentrum voor Vos Logistics een mooie uitbreiding van de GLP-portefeuille. ,,We willen onze aanwezigheid in Nederland, en zeker ook in de regio Oss, Uden, Veghel uitbreiden.” Vos Logistics is een nieuwe klant voor GLP.