Vos Logistics neemt branchegenoot in Limburg over

OSS - Internationaal vervoerder Vos Logistics in Oss neemt de in Limburg gevestigde branchegenoot Gehen Schols Logistics over. Het Osse bedrijf verstevigt met de overname van het in Kerkrade gevestigde familiebedrijf zijn marktpositie in de Benelux en Duitsland.

Vos Logistics uit Oss neemt de Limburgse firma Gehlen Schols Logistics over.

Gehen Schols is voornamelijk actief in het goederenvervoer over de weg voor bedrijven in de auto-industrie, chemie en papierindustrie. Bij het bedrijf, dat een omzet boekt van twintig miljoen euro, werken in totaal 120 mensen. De overname door Vos Logistics heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid. Het Limburgse bedrijf blijft onder eigen naam opereren.

Volgens Geert Dobbelaere, business unit directeur bij Vos Logistics in Oss, past de overname 'naadloos in de groeistrategie’. Hij noemt het Limburgse bedrijf een aanwinst voor Vos. ,,Het versterkt onze positie in voor ons interessante sectoren en regio's.”

Volgens de directieleden Elmar Gehlen en Marc en Roel Schols biedt de overname door Vos de mogelijkheden om verder te groeien. En bovendien betekent het een oplossing voor het opvolgingsvraagstuk in het bedrijf dat in meerdere generaties is opgebouwd. Gehlen en Schols bestaan al meer dan honderd jaar en zijn rond 2000 gefuseerd.