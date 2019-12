Vos Logistics neemt distributiebedrijf in Woerden over

Wilco Schrijvers per direct weg als directeur van De Pas in Heesch

8:55 HEESCH - Wilco Schrijvers (55) is per direct gestopt als directeur van De Pas in Heesch. Aanleiding voor zijn besluit is de boodschap van het bestuur dat hij niet in beeld is als baas van de ‘nieuwe huiskamer’ van Heesch waar De Pas onderdeel van wordt.