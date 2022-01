Vrachtwagen lekt diesel na botsing met aanhangwagen in Oss

Actiegroep Behoud Lithse Polder mag meepraten over komst windpark: ‘Vinden dat we hier recht op hebben’

OSS - Tegenstanders van windturbines in de polder tussen Oss en Den Bosch mogen tóch aanschuiven in de klankbordgroep Duurzame Polder. Voorwaarde is wel dat ze constructief meedenken.

21 januari