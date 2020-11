Vrachtwagen met trailer valt stil op rotonde in Oss

Permanente vangkraal van hout moet taurossen in Keent op hun gemak stellen

3 november KEENT - Het lijkt op de aanzet tot een doolhof. De houten palen die vlak bij het informatiecentrum van Brabants Landschap in Keent zijn geslagen hebben echter een praktische functie. Ze zijn de basis van een vangkraal voor de taurossen in het gebied. Een vergelijkbare kooi is eerder ook al in de Maashorst gebouwd voor het bijeen drijven en vasthouden van wisenten.