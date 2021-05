Vrachtwagen verliest trailer op N279 tussen Heeswijk-Dinther en Veghel, rijstroken afgesloten

Vinger aan de pols bij huisves­ting arbeidsmi­gran­ten in City Hotel Oss

12 mei OSS - De huisvesting van arbeidsmigranten in het City Hotel aan de Raadhuislaan wordt door de gemeente Oss goed in de gaten gehouden. Ook is de gemeente alert op eventuele overlast van de huidige bewoners van het voormalige hotel. Daarnaast zullen er maatregelen getroffen worden wanneer zich overlast of andere ongewenste situaties voordoen.