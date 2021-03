Vrachtwagenchauffeur gewond na ongeluk op snelweg bij Heesch

In commer­ciële ‘teststraat’ in Osse centrum laten zo’n 50 mensen per dag zich testen of ze corona hebben

17 maart OSS - Een coronatest in een Osse winkelstraat. Het is mogelijk bij Spoedtest.nl aan de Heuvelstraat in Oss. En dat gebeurt per dag al gauw zo’n vijftig keer. Voor degenen die geen klachten hebben en snel willen weten, of bewijs willen hebben, dat ze geen corona hebben.