Vrachtwagenchauffeur wil vrijspraak van poging tot moord in Oss

Brillen­merk Dutz gaat de hele wereld over: 16.000 Amerikanen lopen met Osse bril op

3 februari OSS - Het Osse brillenmerk Dutz Eyewear groeit lekker verder. Het levert per jaar zo'n 100.000 brillen aan de onafhankelijke opticiens in twintig landen over de hele wereld. ,,We weten na vijftien jaar onderhand echt wel wat van brillen.”