Vrachtwagens van de Jumbo kunnen de draai niet maken in Schaijk: parkeerplaatsen op de schop

In het centrumplan van Schaijk is het magazijn van de supermarkt niet meer bereikbaar via de Pastoor van Winkelstraat maar via de Schutsboomstraat. ,,We hebben destijds gekozen voor het inpandig laden en lossen. Die afspraak hebben we gemaakt. Bij de maken van de tekening van de openbare ruimte, concludeerde Emté dat het op deze wijze kon. Emté was ermee akkoord, dus is het zo aangelegd‘’, legt wethouder Ben Brands uit.



Vrachtwagens kunnen dus achteruit het magazijn insteken. Dat er ondertussen wél op straat goederen werden gelost, leidde tot kritische vragen in de gemeenteraad. Maar dat was een tijdelijk euvel volgens de wethouder.