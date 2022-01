Vredesberaad Maasveren en vakbond finaal mislukt, acties gaan door

,,We zijn behoorlijk uitgeput”, verklaart Jan van Loon, voorzitter van de Maasveren. ,,Na een heel intensief weekend van gesprekken met de wethouders van Oss en West Maas en Waal, hadden we echt gehoopt dat we er dit keer met de vakbond en personeelsvertegenwoordiging uit zouden komen. Voor ons zelf, voor het personeel, maar vooral ook voor de mensen die op onze veerdiensten rekenen. Heel erg jammer dat de concessie die we hebben aangeboden botweg is afgewezen. Er zijn heftige woorden gevallen.”