Vriendin mishandeld toen ze zelfs geen ‘welterusten’ meer zei

De 42-jarige Heeschenaar ontkende tijdens de rechtszitting hevig dat hij zijn vriendin had geschopt, geslagen of aan de haren had getrokken in de slaapkamer van hun toenmalige woning in Geffen. Ze hadden wel ruzie gehad, gaf hij toe. De vrouw had hem die dag genegeerd en reageerde ook niet op zijn 'welterusten'. Daar was hij boos over, maar wat hem betreft was daarmee de ruzie beëindigd. ,,Ik heb me omgedraaid en ben gaan slapen", zei de Heeschenaar.