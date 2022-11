Vrijspraak voor bejaarde Lithoijenaar, geen bewijs dat verdachte (89) wist van 6,9 miljoen sigaretten in loods

DEN BOSCH/LITOIJEN – De 89-jarige Lithoijenaar, in wiens pand de douane in 2018 bijna 7 miljoen illegale sigaretten aantrof, is door het gerechtshof in Den Bosch vrijgesproken. Er was geen bewijs dat de man kon weten dat er goederen zonder accijnzen in zijn loods lagen opgeslagen.