Vrijstaat Land van Ravenstein ‘annexeert’ kasteel bij Nuland

Vechtpar­tij in centrum van Oss, mogelijk had verdachte een mes op zak

14:30 OSS - Op de Carmelietenstraat in het centrum van Oss zijn vorige week donderdag meerdere jongeren met elkaar in gevecht gegaan. Daarbij is mogelijk ook een mes gebruikt. Dat meldt de politie, die op zoek is naar getuigen, zaterdag.