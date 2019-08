Vrijstaat Land van Ravenstein viert twee jaar onafhankelijkheid met annexatie Slabroek

Museum Jan Cunen laat publiek speuren naar picknick­mand­jes in centrum Oss

12:52 OSS - De link met de gouden toegangskaarten van Willy Wonka is snel gelegd, zij het dat Museum Jan Cunen in tegenstelling tot de geheimzinnige chocoladefabriek het hele jaar door toegankelijk is. Het museum heeft donderdag in het centrum van Oss vijf ‘golden tickets’ verstopt in kleine picknickmandjes. Wie zo'n mandje inlevert bij Café Cunen krijgt er een gevulde picknickmand voor terug.